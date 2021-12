Oggi è tra le più amate in TV e la sua sensualità è persuasiva: la riconosci?

La bambina di oggi è una delle protagoniste più amate della televisione. La sua sensualità è persuasiva, il che la rende la più desiderata. In pochi l’hanno riconosciuta subito.

La protagonista di oggi è nata a Piacenza il 1 Aprile 1993. Ha origini Italo Iraniane in quanto sua madre, Fariba Tehrani, è nativa dell’Iran. Ha studiato al Liceo Scientifico e dopo aver conseguito il diploma si è trasferita a Milano per frequentare l’Università di Economia. Il suo sogno però è stato da sempre quello di entrare nel mondo dello spettacolo. Armatasi di tenacia e tanta pazienza così ha deciso di prendere in mano il suo destino e realizzare il suo sogno.

A Milano partecipa a vari concorsi di bellezza e si rende protagonista di flirt, finiti anche sulle prime pagine delle riviste gossip, come quello avuto con Abraham Garcia, ex di Elettra Lamborghini. Tra le altre sue relazioni famose è giusto citare quella con con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez ed ex di Giulia De Lellis e quella con Francesco Monte.

Nel 2018 ha partecipato alla terza edizione del GF Vip venendo poi eliminata in semifinale. Due anni dopo però è tornata a parteciparvi da novembre 2020 a febbraio 2021 in occasione della quinta edizione. In quest’ultima edizione in modo particolare è stata protagonista del GF Vip perché in collisione con Elisabetta Gregoraci e per la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli che presto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più solenne. Come avrete sicuramente capito la bambina nella foto è la bellissima Giulia Salemi.