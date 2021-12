Netflix, arriva la decisione definitiva: che stangata per gli utenti

Decisione definitiva da parte di Netflix, che da una vera e propria stangata definitiva per tutti gli utenti: cosa sta succedendo.

Natale è ricco di novità anche per tutti gli utenti di Netflix, che hanno sì detto addio a tantissime serie televisive, ma hanno anche accolto diverse novità come i nuovi episodi episodi de La casa di carta e l’attesissimo film di Paolo Sorrentino ‘È stata la mano di Dio‘. Inoltre a breve è pronta a sbarcare sul servizio di streaming video anche la nuova serie di Ficarra e Picone. Attenzione però perchè il colosso di Reed Hastings si sta impegnando contro i profili condivisi. Netflix aveva annunciato la sua presa di posizione già ad inizio dicembre.

Adesso diversi profili stanno avendo dei problemi ad effettuare il login. Inoltre la piattaforma sta rilasciando il seguente messaggio: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica“. Quindi l’azienda chiederà un doppio codice all’utente per effettuare l’accesso. Il tutto anche per rispettare le norme commerciali attuali, che non permettono la condivisione del profilo con parenti, amici o anche sconosciuti. Infatti il rischio è il ban definitivo dalla piattaforma.

Netflix, bloccate le riprese di ‘The Crown’: focolaio Covid sul set

È un momento critico per il Regno Unito che sta avendo a che fare con una nuova ondata di casi Covid-19. Infatti già nel recente passato a causa del virus sono state bloccate le riprese di ‘Bridgerton‘ e ‘House of The Dragon‘. Adesso invece tocca ad un’altra amata serie del catalogo Netflix, ossia, ‘The Crown‘, con la piattaforma di streaming che ha deciso di bloccare i lavori per la quinta stagione.

Quindi la serie avrebbe anticipato le consuete vacanze natalizie dopo aver accertato ben 8 casi di positività al Covid-19 tra i membri della troupe. Le riprese dovrebbero riprendere solamente ad inizio 2022. A riportare questa indiscrezione ci ha pensato uno dei tabloid più importanti della Gran Bretagna come il ‘Daily Mail‘. Inoltre le riprese dovrebbero quindi riprendere solamente a Gennaio inoltrato, con la produzione che completerà i dieci episodi inediti.