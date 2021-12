Meteo, l’anticiclone africano è in arrivo: Capodanno con caldo anomalo

Durante quest ultimo giorno dell’anno, l’anticiclone caratterizzerà il meteo italiano. Caldo anomalo su tutta la penisola: cosa succede.

Questo ultimo giorno dell’anno sarà caratterizzato dall’anticiclone che sta condizionando il meteo italiano. Infatti una vasta area calda proveniente dal continente africano ha invaso il paese ed adesso a fine dicembre vivremo con temperature simili a quelle previste per maggio. Solamente in pianura, al nord Italia, torneranno foschie, nebbie e nubi basse pronte a rendere l’atmosfera spettrale e fredda.

Come abbiamo detto il vero protagonista delle prossime giornate sarà l’anticiclone africano, che verrà accompagnato da aria calda in quota. Il caldo, inoltre, si insedierà specialmente sul bacino del Mediterraneo. Sulle regioni meridionali avremo quindi temperature che raggiungeranno in 20 gradi. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore sulla penisola italiana.

Meteo, anticiclone sulla penisola italiana: Capodanno con caldo anomalo

L’alta pressione sarà una delle caratteristiche che contraddistinguerà questo Capodanno 2022. Infatti l’anticiclone africano si è oramai insediato all’interno del nostro paese, con le temperature che hanno rapidamente raggiunto valori primaverili. Quindi i primi giorni dell’anno nuovo non avranno nulla di invernale. Le temperature miti andranno a sostituire piogge e precipitazioni. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione soleggiata, ma con tante nebbie al mattino e foschie diffuse specialmente in Val Padana. Mentre invece in Liguria avremo più nubi specialmente durante le ore serali. Le temperature risulteranno stabili, con valori massimi tra i 12 ed i 17 gradi, leggermente più basse in pianura.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo tempo stabile con nebbie e foschie che andranno a caratterizzare le ore più fredde su pianure e valli interne tra Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Mentre invece sulla costa adriatica le temperature risulteranno leggermente più soleggiate. Le temperature oscilleranno dai 13 ai 18 gradi e risulteranno stabili.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata di assoluta stabilità. Infatti il sole scalderà tutto il settore meridionale, con cieli che risulteranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Anche le temperature faranno un leggero balzo in avanti, con massime che andranno dai 16 ai 19 gradi.