Manuel Bortuzzo via dalla casa del GF Vip: annuncio a dir poco sconvolgente

Manuel Bortuzzo svela l’imminente addio alla Casa del Grande Fratello Vip. L’ex nuotatore infatti ha annunciato la data dell’uscita.

Sono tantissime le novità previste per l’anno nuovo del GF Vip 6. Infatti a sorpresa dirà addio anche Manuel Bortuzzo, che ha comunicato ai compagni di reality la sua data d’uscita. Infatti a far scoppiare la scoop ci hanno pensato Carmen Russo e Katia Ricciarelli che lo hanno interpellato in merito alla sua permanenza all’interno della trasmissione. Così l’ex nuotatore ha deciso di rompere ogni indugio.

Infatti il concorrente più amato della casa ha affermato: “Io me ne vado o il 14 o il 17, pensavate che restavo fino a marzo? No!“. Il conto torna, visto che il 14 gennaio è un venerdì mentre il 17 gennaio è un lunedì, ossia i giorni di trasmissione in diretta del reality show su Canale 5. Vedremo quindi se nella seconda settimana dell’anno nuovo, Alfonso Signorini darà l’annuncio in diretta televisiva.

Manuel Bortuzzo dice addio al GF Vip: la rivelazione ai concorrenti

Nel coso della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono pochi i personaggi che sono entrati nel cuore dei telespettatori. Tra questi c’è senza ombra di dubbio Manuel Bortuzzo, che ha commosso con la sua storia di vita. In pochi però pensavano che il concorrente avesse un contratto a tempo, visto che già nelle scorse settimane, Manuel aveva desistito nell’abbandonare la casa in vista delle feste natalizie.

L’unico a prevedere l’uscita anzitempo del concorrente era stato proprio il padre. Infatti Bortuzzo senior in un’intervista aveva annunciato l’uscita di scena anticipata per diversi motivi. Infatti il padre del concorrente aveva rivelato i prossimi impegni di Manuel tra cui la promozione del film e l’allenamento per le prossime paralimpiadi. Nel futuro di Bortuzzo quindi ci sarà tanto sport, ma non è detto che il gieffino non torni protagonista sul piccolo schermo.