GF Vip, concorrente sbotta contro la produzione: “Che mi avete chiamato a fare? Me ne vado”

Uno dei concorrenti del GF Vip ha sbottato contro la produzione dopo la ramanzina che gli è stata fatta: vuole andare via

Nelle scorse ore, Barù ha avuto un battibecco con la produzione. In particolare, dopo una serie di battute fatte dal nipote di Costantino della Gherardesca, gli autori si sono visti costretti a richiamarlo e chiedergli di moderare i termini.

Nella notte, infatti, Barù si è cimentato nella preparazione di una torta insieme ad altri coinquilini. È in quest’occasione che il gieffino si è lasciato a battute varie che non sono piaciute alla produzione che l’ha richiamato, ma lui non l’ha presa affatto bene.

GF Vip, la produzione richiama Barù: la sua reazione

Morta per tutti gli altri che lo guardano sconvolti come se avesse bestemmiato l’intero calendario, Barù sei la mia vita 😭#gfvip pic.twitter.com/uzPXr3zRWP — this user is useless 🌺 (@heppyippo) December 31, 2021

“Vado a casa. Cosa mi avete chiamato a fare, il democristiano?”, ha iniziato Barù, “Ho visto cose imbarazzanti alle 17 del pomeriggio che non guardo”. Successivamente, si è lamentato anche con i suoi coinquilini ammettendo: “Qui c’è gente con l’uccello ed il c*lo di fuori ed io vengo richiamato per due battutine”.

Barù ha dimostrato di essere un personaggio sui generis che, però, piace sia in Casa che fuori guadagnandosi la sua fetta di pubblico. Questa mattina, ovviamente, il gieffino è tornato a fare più caos di prima.