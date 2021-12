GF Vip, Alessandro e Soleil sempre più vicini: lei gli sussurra parole ‘infuocate’

Alessandro Basciano e Soleil Sorge sono sempre più vicini nella Casa del GF Vip 6: le sue parole non lasciano dubbi

Alessandro Basciano è entrato in Casa al GF Vip in corso d’opera con un’idea ben precisa: Sophie Codegoni. Qualcosa, però, deve essere cambiato durante la sua permanenza a Cinecittà perché la sua complicità con Soleil è sempre più evidente.

Appena entrato, Basciano ha dormito nel letto con Soleil che stava vivendo in tensione per l’uscita di scena di Alex Belli e l’incontro con Delia Duran, pertanto Alessandro si è preso un rifiuto categorico di qualsiasi tipo di rapporto. Col passare dei giorni, tuttavia, i due concorrenti sembrano essere sempre più vicini.

GF Vip, Alessandro e Soleil sempre più vicini

Sophie parlando con Miriana in sauna: “Alessandro è entrato qui dentro dicendo mi piace Sophie, non Soleil”

La complicità tra Alessandro e Soleil è ben evidente e, ieri sera, l’ex tentatore di Temptation Island le ha confessato: “Io non andrò mai contro di te. Mi trovo molto bene e la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Comunque lo sai che se vuoi possiamo continuare a dormire insieme. Se vuoi mettiamo anche le barriere che ti piacciono. Sono il tuo compagno, sono molto legato a te, pensa ad un vero alleato”.

Soleil ha rincarato la dose ammettendo: “Comunque mi mandi in tilt quando ridi così. Sai che mi ricordi tantissimo un mio ex fidanzato? Dai che ce l’hai presente, inizia con la M. Ecco ridi come lui e mi fa effetto vederti”.