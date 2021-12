GF Vip 6, dopo Manuel Bortuzzo un altro concorrente lascia la casa? – VIDEO

Starebbero per arrivare due addii importanti al GF Vip 6: dopo la decisione di Manuel Bortuzzo, anche un altro concorrente lascia la casa del reality show.

Come ampiamente previsto dal padre, Manuel Bortuzzo lascia la casa del GF Vip 6 prima di metà marzo, l’attuale termine prefissato per la trasmissione. A comunicare la decisione è stato lo stesso nuotatore mentre parlava con Carmen Russo. Ad aspettarlo fuori dalla trasmissione ci sarebbe un film e gli allenamenti per le prossime paralimpiadi.

Nonostante Manuel Bortuzzo abbia accusato pesantemente l’addio di Aldo Montano al reality, non è stato lui il motivo dell’abbandono. L’atleta non sarà il solo a voler uscire dalla casa del Grande Fratello a gennaio: c’è infatti un altro vip che ha confessato di aver preso la decisione di uscire al massimo fra una decina di giorni.

GF Vip 6, ecco chi è il concorrente che lascia fra 10 giorni

Durante la notte del 30 dicembre, Gianmaria Antinolfi ha trovato il tempo per una chiaccherata con Jessica Hailé-Selassié. Mentre riordinavano la cucina, l’imprenditore campano ha sussurrato alla principessa la sua decisione irremovibile di voler lasciare la casa entro una decina di giorni.

Sembrerebbe che il piano iniziale fosse quello di lasciare la casa insieme a Manuel Bortuzzo, ma forse Gianmaria potrebbe anticipare la sua scelta. Chissà se questa sua decisione è stata in un qualche modo influenzata dal fatto che Sophie Codegoni, non appena Alessandro Basciano è entrato in casa, gli ha voltato le spalle.

Ecco il momento in cui Manuel Bortuzzo ha fatto capire che a gennaio lascia la casa del GF Vip 6:

Manuel fa capire che a metà Gennaio esce.#gfvip

Queste, invece, sono le dichiarazioni inaspettate di Gianmaria Antinolfi, che dunque dovrebbe lasciare anche lui a breve il programma Mediaset: