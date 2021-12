La circolare del ministero con le nuove regole della quarantena

È arrivata la nuova circolare del ministero della Salute che detta le regole di quarantena ed isolamento.

Asintomatici con terza dose, guariti o con ciclo vaccinale primario completo

Il documento dispone che non ci sia più la quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la terza dose, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni antecedenti; oppure che siano guariti dall’infezione sa Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. Tutti però, hanno l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per almeno dieci giorni. Niente obbligo di quarantena quindi, ma di auto-sorveglianza per 5 giorni. In caso di contatto ad alto rischio, i sanitari dovranno eseguire tamponi giornalieri per 5 giorni.

La circolare prevede che i vaccinati e i guariti effettuino un test antigienico rapido o molecolare alla comparsa dei primi sintomi. Poi, se ancora asintomatici, al quinto giorno dall’ultimo contatto stretto con positivi.

Le regole per i non vaccinati, chi non ha completato il ciclo primario o chi l’ha completato da meno di 14 giorni

Il documento specifica anche che i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo primario di vaccinazione, o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni, rimane inalterata la quarantena prevista di 10 giorni dall’ultimo contatto con positivo. Al termine di questo periodo va eseguito un test rapido o molecolare con risultato negativo.

Vaccinati con ciclo completo da più di 120 giorni

Chi ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che quindi abbiano ancora il Green pass valido, se asintomatico, farà una quarantena di 10 giorni. Dopodiché un test rapido o molecolare con risultato negativo.

I contagiati che hanno ricevuto anche la terza dose, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici o lo siano da almeno 3 giorni. Anche loro, al termine di questo periodo, dovranno effettuare un test molecolare o rapido con risultato negativo.

Vaccini e variante Omicron

Nella circolare si specifica anche che i primi dati sull’efficacia dei vaccini contro la variante Omicron “suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni”.

La terza dose però, aumenterebbe di nuovo la copertura a livelli comparabili a quella della variante Delta. Il ministero quindi, afferma che “è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (booster). E differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena, sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose booster”.