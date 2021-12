Caterina Balivo, adesso è ufficiale: torna in tv con un nuovo show

Caterina Balivo è stata fuori dai progetti televisivi per un po’ di tempo, ma adesso è più pronta che mai a tornare in campo

È passato meno di un anno da quando Caterina Balivo ha deciso di salutare la TV e prendersi un po’ di tempo per sé stessa, lasciando il suo programma Vieni da me. In un’intervista concessa a Gente, la conduttrice di Secondigliano ha ammesso: “Spero in un nuovo progetto. Ho voglia di riprendere ma non voglio fare qualcosa solo per esserci. Desidero dedicarmi in qualcosa nel quale credo che mi arricchisca come donna e come professionista”.

LEGGI ANCHE > > > Addio a Paolo Calissano, l’attore morto per “un mix letale di farmaci”

NON PERDERTI > > > Lite spaventosa al GF Vip 6: attimi di paura nella casa

LEGGI ANCHE > > > Manuel Bortuzzo via dalla casa del GF Vip: annuncio a dir poco sconvolgente

Caterina Balivo, i vantaggi di non essere alla conduzione: le sue parole un anno dopo dall’addio

Ad un anno dall’addio, Caterina Balivo ha ammesso che c’è un vantaggio, seppur ha voluto dire un allontanamento dalla TV: “Dopo vent’anni di tv, di diretta quotidiana, ho detto stop. Non è stato semplice ma lo rifarei. Da un anno non ho una conduzione ma ho recuperato una cosa importante: il tempo”. La conduttrice partenopea ha una famiglia con Guido Brera, Alberto di 9 anni e Cora di 4.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Francesca Cipriani pronta per un programma Mediaset: indiscrezione bomba!

Nonostante il tempo per la famiglia sia sacro per la Balivo, è pur vero che dopo 20 anni di carriera la TV le manca ed è pronta ad affrontare un progetto che possa darle ulteriori stimoli per poter continuare a fare il lavoro che ama.