Amici, ex concorrente vince X Factor all’estero: grandissima sorpresa

È arrivato alla finale di Amici di Maria De Filippi nel 2014, senza vincerlo, e si è buttato in un nuove avventure nel suo Paese d’origine

Nel 2014 Nick Casciaro è stato uno dei finalisti di Amici di Maria De Filippi, ma il cantante non è riuscito a vincerlo, perché sul podio sono arrivati Deborah Iurato -vincitrice del talent show-, i Dear Jack e Vincenzo Durevole che ha vinto la categoria danza.

Nonostante Rudy Zerbi gli abbia tarpato le ali, il cantante di Amici 13 non ha mai smesso di cantare e di fare il proprio lavoro e, negli anni, ha partecipato ad altri talent fino a vincere l’ultima edizione di X Factor Romania.

Amici, Nick Casciaro vince X Factor Romania: il suo percorso artistico

“Avrei bisogno di 100 pagine per esprimere tutto ciò che vorrei dire”, ha commentato su Instagram Nick Casciaro in seguito alla vittoria, “questa vittoria è arrivata grazie a tutti voi. Questo è solo il principio. Da qui inizia un nuovo viaggio. La meta? Saltate su e scopriamola insieme”.

Prima di arrivare in Romania, Nick Casciaro ha partecipato ad X Factor Italia senza successo ed Italia’s Got Talent, arrivando alla semifinale. Poco dopo la finale di Amici di Maria De Filippi, invece, in coppia con Rosanna Fratello partecipò al talent show interno a Domenica In Ancora Volare e vinse, diventando per un po’ di tempo il cantante ufficiale della trasmissione.