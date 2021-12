Al Bano, duro sfogo sul capodanno con il Covid: “Perchè soffrirò di solitudine”

Al Bano ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata riguardo il Capodanno che trascorrerà quest’anno e come affronta questa festività da qualche tempo.

Al Bano ha voluto annunciare personalmente con un video-messaggio il suo rammarico per non poter partecipare alla serata di capodanno che andrà in onda in diretta su Rai 1. La motivazione è che, purtroppo, anche il cantante pugliese ha contratto la variante Omicron del Covid, nonostante fosse vaccinato.

Non sarà solo il concerto di fine anno ad essere cancellato dalla sua agenda, ma anche altri impegni che per il momento non ha reso noti. Ha quindi voluto fare una confessione riguardo al settimanale DiPiù riguardo ai motivi per cui soffrirà la solitudine durante questo Capodanno che trascorrerà lontano dal lavoro.

Al Bano, i motivi della solitudine a Capodanno

Il primo gennaio, qualche anno fa, Al Bano ha perso la mamma Jolanda. Il lutto gli ha lasciato un grande vuoto, e per questo motivo non riesce a vivere la festa del Capodanno con gioia. Senza di lei sentirà un grande vuoto, che sicuramente sarà accentuato dal fatto di trovarsi in quarantena per via del Covid.

Al Bano ha anche tanti ricordi belli legati al Capodanno, che però appartengono al passato. Il più bello risale al 1967, quando tenne il suo primo concerto importante che aprì la sua carriera da cantante. Ovviamente, la mamma Jolanda era fra il pubblico, e lui le dedicò la serata augurandole anche buon compleanno.

Ecco il video-messaggio con cui Al Bano ha annunciato di avere il Covid: