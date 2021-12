Uomini e Donne, Isabella Ricci stupisce tutti: “E’ meraviglioso” – FOTO

Isabella Ricci ritorna su Instagram con una sorpresa che lascia tutti senza fiato: dopo Uomini e Donne il rapporto con Fabio Mantovani va a gonfie vele

Grande stupore per Isabella Ricci che è tornata su Instagram con una sorpresa che l’ha lasciata letteralmente senza parole. La dama del trono over di Uomini e Donne ha voluto condividere con i suoi fans il regalo che le ha fatto Fabio Mantovani per Natale.

“Ecco cosa mi ha regalato Fabio per Natale. È meraviglioso!“, ha esclamato Isabella sotto al post dove mostra il gigantesco quadro in cui è ritratto il suo volto. La Ricci e Mantovani si sono conosciuti proprio nel dating show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque.

La dama di Uomini e Donne, Isabella Ricci, stupita per il regalo ricevuto da Fabio: un gigantesco ritratto

Isabella e Fabio si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Tra la dama e il cavaliere è sin da subito nato un rapporto speciale ed era evidente che con il 66enne la ricci stesse costruendo una storia importante. Difatti, anche dopo il programma di Maria De Filippi la loro love story prosegue a gonfie vele.

La Ricci che aveva lasciato il dating show per poi farvi rientro, proprio in questi giorni, ha dichiarato che ad aspettarla ha subito trovato l’ex pilota. Isabella era arrivata al punto di abbandonare Uomini e Donne per i continui ed insistenti attacchi di Gemma Galgani, Armando Incarnato e Gianni Sperti.