Terrore nella casa del GF Vip: le telecamere catturano l’animale tra i coinquilini – VIDEO

Terrore al GF Vip per l’animale che, ancora una volta, torna a disturbare i coinquilini: questa volta è stato preso dalle telecamere

È dall’inizio del GF Vip che i coinquilini lamentano la presenza dei topi nella Casa. Una delle prime volte, il piccolo roditore si presentò in cucina lasciando senza parole -ma con tante urla- Ainett, Jessica, Aldo, Jo, Lucrezia e Manila.

Qualche giorno fa, il topolino è tornato a disturbare la quiete dei coinquilini apparendo a Gianmaria Antinolfi che è subito corso da Giacomo Urtis a riportarglielo. L’imprenditore napoletano ha affermato: “Tu non sai cosa è successo a me! Io stavo entrando in confessionale, apro la porta…sai ci stanno le piramidi? Apro, questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso. Io sono saltato indietro e lui ha iniziato a scappare, poi è uscito fuori”.

GF Vip, terrore in casa: riapparso il topo tra i coinquilini

In poche ore, il video del nuovo roditore ha fatto il giro del web. Questa volta, le telecamere del GF Vip hanno potuto catturare il momento in cui il topo corre alle spalle di Gianmaria, questa volta senza saltargli addosso.

Il popolo del web si divide tra indignazione ed ilarità per la scena cui hanno assistito grazie alle telecamere sempre vigili, ma la domanda è lecita: perché i topolini della Casa ce l’hanno tutti con Gianmaria?