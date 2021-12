Saltano Capodanno in Musica su Mediaset: ci sono altri positivi dopo Al Bano!

Altri due personaggi del mondo dello spettacolo costretti al forfait per Capodanno in Musica su Mediaset per la positività al Covid

Pio e Amedeo non saranno presenti a Capodanno in Musica di Mediaset perché uno dei due è positivo al Covid. Come da protocollo, prima di prendere parte all’evento, i due comici hanno dovuto sottoporsi ad una serie di tamponi che gli permettessero di poter prendere parte all’evento e, dopo Al Bano, anche loro sono risultati positivi.

LEGGI ANCHE > > > Francesca Cipriani, il matrimonio con Alessandro Rossi: dove e quando si farà

NON PERDERTI > > > Sorelle Selassié, sconvolgente verità sul padre: c’entra Silvio Berlusconi

È Amedeo Grieco ad essere risultato positivo al tampone, pertanto il duo comico non prenderà parte all’evento di Mediaset organizzato per Capodanno. Inoltre, nel bel mezzo della campagna promozionale del loro film in uscita, Pio e Amedeo dovranno annullare i vari impegni presi per rispettare il periodo di quarantena e la negativizzazione del tampone.

LEGGI ANCHE > > > Fiorello in coppia con Amadeus a Sanremo 2022? Arriva un incredibile indizio

Capodanno in Musica, Federica Panicucci in emergenza per la serata

Il Capodanno in Musica organizzato da Mediaset, di quest’anno, non sembra essere il migliore per Federica Panicucci che ha già dovuto rinunciare alla piazza, come ogni anno, per evitare assembramenti e conseguenti polemiche che sarebbero costate care alla stessa azienda televisiva. Per il 2022, infatti, la bottiglia di spumante sarà stappata all’interno del Teatro Petruzzelli di Bari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Terrore nella casa del GF Vip: le telecamere catturano l’animale tra i coinquilini – VIDEO

Intanto che ci si avvicina al Capodanno, la conduttrice perde pezzi per strada a causa dei tamponi positivi al Covid: prima Al Bano, poi Pio e Amedeo e Federica Panicucci spera di fermarsi soltanto a loro 3 e di non avere brutte sorprese in vista della serata.