Royal Family, Harry e Meghan lasciano tutti a bocca aperta: ora è finita e a breve sono attese altre super novità

E’ un momento di grande cambiamento per Harry e Meghan. I duchi del Sussex hanno deciso di sposare importanti cause sociali, come quella del vaccino per il Covid da rendere disponibile anche per i Paesi più poveri. Anche per quanto riguarda i business in America, con gli accordi di sponsorizzazione con piattaforme famosissime, qualcosa si sta muovendo.

Fino a questo momento la coppia reale ha pubblicato appena un podcast su Spotify, nonostante l’accordo milionario in essere. Secondo l’esperto reale Neil Sean, l’accordo con lo streaming musicale è già mutato rispetto ai parametri iniziali.

Parlando sul suo canale YouTube, Sean ha dichiarato: “Sembra che Spotify sia sconcertato dalla mancanza di contenuti. Ma non sono stupito visto che stiamo parlando di due persone che non hanno mai creato trasmissioni audio prima e che credo abbiano riscontrato più problemi del previsto”.

“Ciò che è interessante notare è che i vertici del colosso musicale sia un po’ spazientito. Hanno pagato una cifra considerevole, ma vogliono vedere qualcosa“.

Royal Family, Harry e Meghan cambiano tutto: cambia l’accordo con Spotify

Secondo le indiscrezioni la cifra dell’accordo sarebbe stata rivista e al momento i duchi non hanno l’obbligo di produrre qualcosa a scadenza regolare. Un coinvolgimento meno pressante, a causa delle difficoltà di ‘inventarsi’ qualcosa di innovativo nel corso di questi mesi.

La stessa Meghan Markle, nell’ultima apparizione al The Ellen Show, ha confessato come l’impegno con i figli abbia assorbito la maggior parte del suo tempo. Poco spazio quindi per pensare al lavoro e di conseguenza la decisione di fare un passo indietro, anche rimettendoci dei soldi. In molti dall’Inghilterra sono convinti che non sappiano portare avanti i propri impegni nel migliore dei modi, come avvenuto per gli obblighi istituzionali. I fatti attuali sembrano dare ragione a Buckingham Palace.