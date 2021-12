Regina Elisabetta, l’ultima decisione è storica: c’entra l’Italia!

Nuova storica decisione della Regina Elisabetta, che dà un tocco di italiano al suo regno. Andiamo a vedere cosa ha scelto Sua Maestà.

La Regina Elisabetta mostra di nuovo di ammirare l’Italia, visto che anche a corte si beve italiano. Nonostante la dieta ferrea che osserva da qualche mese su consiglio dei medici, Sua Maestà non rinuncia mai ad una buona bevuta, specialmente quando nel calice c’è del buon prosecco proveniente dalla penisola. Questa è l’ultima trovata commerciale trovata a corte. Infatti dopo la pubblicità di gin e della birra targata Royal, arriva anche la linea di bollicine prodotta a corte.

A rivelare i dettagli ci ha pensato il ‘The Mirror‘. Secondo il tabloid inglese, infatti, il vino scelto per riempire graziose bottigliette da 20cl non è champagne francese, ma del prosecco nostrano prodotto dal vigneto Dogarina di Campodipietra, in provincia di Treviso. Inoltre le bottiglie sono prodotte esclusivamente per Sandringham e sono a denominazione di origine controllata. Questo prosecco extra dry ha una gradazione alcolica dell’11% e potrà essere acquistato solamente nell’area del Norfolk.

POTREBBE INTERESSARTI >>> “Non vedo l’ora”: Giulia Salemi al settimo cielo per l’imminente arrivo in famiglia

La Regina Elisabetta sceglie il Prosecco Italiano: arriva la linea Royal

La Regina Elisabetta ha quindi snobbato lo Champagne francese per scegliere il prosecco d’annata. La scelta di marketing sta dando i suoi frutti specialmente nei negozi dedicati al merchandising della Corona. Infatti nonostante il costo elevato da 15 euro a bottiglia, i sudditi britannici sembrano apprezzare il savoir faire italiano. Inoltre come riportano i tabloid inglesi le bottiglie della Regina vanno via come il pane.

POTREBBE INTERESSARTI >>> “Non sto vivendo un periodo facile”: l’ex tronista di Uomini e Donne preoccupa i fan

Anche la scelta di commercializzare il prosecco nella Royal Norfolk Estate non è stata casuale per Buckingham Palace. Secondo i tabloid Sua Maestà avrebbe deciso di omaggiare le origini italiane della piccola Sienna. Infatti la pro-nipote di Elisabetta è nata lo scorso 18 settembre dall’unione della principessa Beatrice con il conte italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi.