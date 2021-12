Polizia di Stato, bilancio 2021 “positivo e soddisfacente”

La squadra delle Forze dell'ordine, composta da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, ha svolto un lavoro straordinario e si pone come modello in tutto il mondo". Il bilancio 2021 del Ministero dell'Interno conta 1400 latitanti catturati, progettualità come I Can per la lotta alla 'ndrangheta o attività per la gestione della pandemia da Covid-19 a livello nazionale e internazionale o Il Next Generation Forum, per evitare che la criminalità organizzata metta le mani sui fondi che la Comunità europea erogherà agli Stati membri.