Oggi è uno dei volti più amati della TV e un vero ‘maestro’: lo riconosci?

Il bambino nella foto è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Il suo viso e la sua eleganza non sono state scalfite dal tempo.

Il protagonista di oggi è nato da una famiglia emiliana di origini lucane. Suo padre si trasferisce in Spagna quando lui ha solo sette anni e ci rimane per quindici anni. Sua madre invece lavora nel settore tessile ed è da lei che ha acquisito la passione per la moda mentre dalla nonna la passione per la cucina. Sin da piccolo coltiva le sue passioni, moda e cucina, prediligendo quest’ultima si iscrive e si diploma alla scuola alberghiera di Bologna. Nel 1979 ha lavorato come secondo cuoco sulle navi da crociera e dopo un anno e mezzo torna in Italia dove comincia a lavorare in piccoli locali della riviera romagnola come di chef di partita.

Questo lavoro gli piace troppo e così segue corsi di perfezionamento anche all’estero, sino ad approdare alla Locanda Solarola di Castel Guelfo: il ristorante che ha guadagnato per due anni consecutivi due stelle Michelin. Successivamente si ritroverà al ristorante Il Trigabolo di Argenta, sotto la guida dello chef Igles Corelli, dove ha l’opportunità di cucinare per Andy Warhol.

Oggi è uno dei personaggi più amati della televisione: lo riconosci?

Dopo tante esperienze apre il ristorante Arquade nell’Hotel Villa del Quar-Relais & Châteaux di San Pietro in Cariano. Il locale figura sulle guide gastronomiche del 2006 con due stelle Michelin, mentre Gambero Rosso lo segnala con tre forchette. Nel luglio del 2010 si trasferisce in Brasile mentre nel marzo del 2012 ritorna in Europa e apre a Londra il ristorante Cotidie.

Sul piccolo schermo partecipa a trasmissioni di grande successo come Masterchef dove insieme a Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Antonia Klugmann e Giorgio Locatelli riveste il ruolo di giudice. Come avrete sicuramente capito il bambino nella foto è Bruno Barbieri.