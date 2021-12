Netflix, nuova stagione per una delle serie più amate: notizia sensazionale. I fan non vedevano l’ora di avere la conferma definitiva

E’ stata la serie più vista al mondo negli ultimi mesi. Arrivata sulla piattaforma Netflix a settembre, Squid Game ha rivoluzionato tutti gli schemi. Era dalle prime due stagioni de La Casa di Carta o dall’esordio di Stranger Things che non si registravano ascolti del genere. Il prodotto coreano ha conquistato davvero moltissimi fan, attirati dal format originale e dalla spietatezza delle immagini. Alcuni lo hanno giudicato forse eccessivamente ‘splatter‘ ma si sicuro di grandissimo appeal. Dopo un boom così marcato per la prima serie, non si fa altro che domandarsi quando verrà rilasciato il sequel. D’altronde vedendo come si conclude l’ultimo episodio, era lecito immaginare che qualcos’altro bollisse in pentola.

Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha confermato di iniziare a breve a lavorare in prospettiva a una terza stagione, dopo la certezza della seconda. Lo show è ispirato al film “Battle Royale” di Kinji Fukasaku con Takeshi Kitano, come candidamente ammesso dallo stesso regista coreano.

Netflix, nuova stagione per una delle serie più amate: si lavora a Squid Game 2 e 3

Parlando all’emittente del suo paese, KBS, Hwang Dong-hyuk ha spiegato come gli sforzi suoi e degli sceneggiatori siano già incentrati verso una terza stagione. Per quanto riguarda la seconda invece, già sappiamo che “seguirà gli incontri che Gi-hun farà per ritornare sull’Isola e fermare il gioco”.

Tuttavia al momento manca ancora la conferma ufficiale di Netflix riguardo Squid Game 2 e 3, ma si tratta di una pura formalità. Nemmeno sui social della piattaforma americana c’è stato ancora un richiamo al futuro della serie più amata.

Il regista aveva confermato a novembre, durante i LACMA ART+ Film Gala di Los Angeles: “C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione, quindi mi sembra quasi che non ci lasci scelta. Ci sarà davvero“.

Sulle tempistiche aggiunse: “È nella mia testa in questo momento. Sono in fase di pianificazione, vedremo quando sarà pronta”. I fan non vedono l’ora.