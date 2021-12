Milly Carlucci scatenata: un’icona della TV parteciperà a Ballando con le Stelle 2022. La conduttrice ha pensato a lei come nuova concorrente

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa subito prima di Natale, con la puntata del 18 dicembre. La finale è stata vinta dalla coppia composta da Arisa e Vito Coppola, gettonatissimi anche sui social. Nemmeno il tempo di godersi il successo straordinario di ascolti che è già tempo di pensare al 2022. Milly Carlucci non sta perdendo un secondo nell’organizzazione della diciassettesima edizione. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la presentatrice Rai ha già le idee chiare su chi invitare nel suo show. Sulle prime pagine del magazine si parla della rosa di nomi per il 2022 e in cima alla lista c’è Enrica Bonaccorti. La scrittrice e conduttrice è una grande appassionata del format di Rai1 e potrebbe aprire la porta ad una possibile partecipazione.

Milly Carlucci scatenata: vuole Enrica Bonaccorti per l’edizione 2022 di Ballando con le Stelle

Alberto Dandolo nelle sua rubrica “Pillole di gossip”, spiega: “Si sussurra che Milly Carlucci abbia iniziato a corteggiare Enrica Bonaccorti, grande appassionata del programma. Riuscirà a conquistarla?”.

Lo stesso Dandolo ha confermato come l’edizione di quest’anno sia stata particolarmente fortunata. “L’ultima stagione di Ballando con la stelle si è chiusa con un record di ascolti. Ha regalato a Milly Carlucci una gioia superiore alle aspettative”. La madrina di Rai1 sarà nel frattempo impegnata con il nuovo format de Il cantante mascherato, che vedrà la luce a febbraio sulla rete ammiraglia. Gli impegni professionali non spaventano la Carlucci che stasera sarà in onda con Il sogno del podio su Rai5, dopo l’appuntamento di ieri. I suoi fan hanno sempre molte occasioni per vederla all’opera.