Michael Schumacher, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni: come sta l’ex campione a 8 anni esatti dal terribile incidente di Meribel

Sono passati esattamente 8 anni da quel terribile 29 dicembre 2013. Ieri ricorreva l’anniversario dell’incidente che ha cambiato una volta per tutte la vita di Michael Schumacher. Il campione di Kerpen non si è più ripreso al 100% e continua a combattere la sua personalissima battaglia per tornare alla normalità. Le lesioni cerebrali riportate a causa del forte impatto con la roccia sporgente hanno creato un quadro clinico davvero critico. Le molte operazioni nell’ospedale francese di Grenoble gli hanno salvato la vita ma per ora non hanno potuto evitare un decorso lunghissimo e difficoltoso. Al suo fianco ci sono sempre la moglie Corinna e i figli Mick e Gina Maria, che al netto dei propri impegni non smettono di donargli affetto e sostegno.

Parlando all’interno del documentario di Netflix dedicato all’ex campione, Corinna ha specificato come: “Ora siamo noi a doverci occupare di lui”. La privacy nei confronti delle sue condizioni è sempre stata massima in questi anni. Solo pochissime persone sono andate a trovarlo e ancora non è certo se si trovi ancora in Svizzera o si sia trasferito nella villa di Maiorca.

Tra gli amici storici che puntualmente gli fanno visita c’è Jean Todt, manager della Ferrari vincente di quegli anni. L’ex presidente della FIA ha specificato in una recente intervista alla Bild come il sette volte campione del mondo riesce a percepire quello che la gente gli dice ma che non è più il Michael che ricordiamo. Ovviamente non si è voluto spingere nei particolari, per rispettare i voleri della famiglia, ma dopo un tempo così lungo diventa davvero difficile poter sperare in un completo recupero. Tutti i suoi tifosi non perdono comunque la speranza, al pari dei suoi cari.