Mara Venier, che mazzata: l’annuncio gela i fan della conduttrice

Dopo 34 anni Mara Venier ritorna a fare i conti con gli scheletri del passato. La confessione che lascia tutti senza parole

Dopo 34 anni dalla separazione arriva una terribile mazzata per Mara Venier. L’amatissima conduttrice di Domenica In dal 1984 al 1987 è stata sposata con Jerry Calà ma, l’attore, raggiunto dal Corriere della Sera ha dichiarato: “Ogni età ha i suoi problemi e a quei tempi non avevo neanche 30 anni, che per un uomo vuol dire essere un ragazzino”, ha detto il 70enne confermando di aver tradito la sua ex.

L’attore ha inoltre sottolineato che in quel periodo era in preda ad un improvviso successo: “Se ho fatto qualche marachella mi giustifico”. Intanto nel corso degli anni i de sono riusciti a mettere da parte le vecchie ruggini ed oggi sono in splendidi rapporti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, che gaffe di Soleil: la reazione di Valeria Marini è assurda

Mara Venier e Jerry Calà: “E’ la mia più grande amica”

Le marachelle combinate da Jerry Calà alla sua ex moglie, Mara Venier, fanno ormai parte del passato. Difatti, i due nel corso degli anni sono riusciti a gettare delle nuove basi per costruire un bellissimo rapporto: “È la mia più grande amica”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Amici, celebre volto scatena il caos: “Non mi vaccino, voglio fare esperienza”

“Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici”, ha chiosato ancora l’attore. Infine Calà ha evidenziato cosa apprezza di più della Venier: tra le tante cose, sicuramente la schiettezza.