Il Governo Draghi va verso una nuova stretta: di cosa si discuterà al Cdm del 5 gennaio

L'ipotesi dell'obbligo vaccinale non è stata del tutto scartata dal Governo. Se ne discuterà in un nuovo Cdm il 5 gennaio.

Il tema dell’obbligo vaccinale da estendere a tutti i lavoratori non è stato affrontato durante il Consiglio dei ministri di ieri, mercoledì 29 dicembre, ma è l’ipotesi non è stata del tutto scartata dal Governo.

LEGGI ANCHE: Super Green pass e obbligo vaccinale per i lavoratori: tutte le nuove misure allo studio

Se ne parlerà infatti, in un prossimo Cdm convocato il 5 gennaio, dove si deciderà se tutti lavoratori potranno andare al lavoro solo se vaccinati o guariti dal Covid-19. Nella stessa sede si discuterà anche dell’obbligo vaccinale a tutti gli italiani. Mentre dal 10 gennaio il Super Green pass sarà obbligatorio per trasporti e ristoranti, e cambieranno le regole della quarantena, il premier Mario Draghi sta pensando a una stretta ulteriore sull’obbligo vaccinale, che ieri è saltata solo per l’opposizione della Lega.

Ipotesi obbligo vaccinale ai lavoratori e a tutti gli italiani

L’ipotesi dell’obbligo vaccinale ai lavoratori è stata avanzata dal ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, appoggiato anche dalla Conferenza delle Regioni. Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico e capodelegazione della Lega al Governo, ha detto che prima di rendere obbligatorio il Super Green pass sul lavoro, vanno individuate le categorie da rendere esenti per motivi medici e anche un fondo per indennizzare chi subisce gravi conseguenze dalla vaccinazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ministero delle politiche agricole: minacciato Stefano Patuanelli

Una delle mediazioni arrivate sul tavolo di Mario Draghi è rendere obbligatorio il Super Green pass solo per alcune categorie di lavoratori, ad esempio quelli della PA o quelli a contatto col pubblico (commesse, baristi, camerieri ecc). Questa proposta non è passata ieri in Cdm.

Secondo quanto riportato oggi da La Stampa, sul tavolo il 5 gennaio ci sarà anche l’obbligo vaccinale per tutti gli italiani.