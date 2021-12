GF Vip 6, salta tutto a causa del Covid: telespettatori letteralmente sconvolti

Clamoroso imprevisto al GF Vip 6. Infatti la nuova concorrente non potrà entrare a causa Covid-19: telespettatori senza parole.

La Casa del GF Vip 6 si preparava ad accogliere Delia Duran, moglie o fidanzata di Alex Belli. A rivelarlo è l’influencer di gossip Deianira Marzano, secondo il quale la modella e attrice venezuelana non entrerà più all’interno della casa di Cinecittà. Infatti Duran ha alimentato le dinamiche all’interno della casa nonostante non partecipasse da concorrente, a causa della sua rivalità con Soleil Sorge.

Infatti la venezuelana stava osservando il periodo di isolamento domiciliare per entrare nella casa, ma proprio in questi giorni ha scoperto di essere positiva al Covid-19. Il suo arrivo nel bunker di Cinecittà era previsto per lunedì 3 gennaio. I telespettatori aspettavano con ansia il suo arrivo, che però dovrà slittare di qualche settimana. Inoltre al momento né Delia né Alex hanno commentato l’indiscrezione.

GF Vip 6, slitta l’entrata di Delia Duran: è positiva al Covid-19

Dopo la positività al Covid-19 di Delia Duran, ancora deve arrivare nessun annuncio da parte della trasmissione di Canale 5. Per lunedì 3 gennaio, quindi, l’unica presenza certa è quella di Kabir Bedi, che si è già collegato con Alfonso Signorini nella precedente puntata del GF Vip 6. Inoltre in questi mesi entreranno altri concorrenti, che al momento però restano top secret. Nonostante ciò proseguono a ritmo serrato i vari provini.

Inoltre quest anno Signorini ha tolto una regola dal reality show: quella di non far partecipare alla versione Vip del reality show ex gieffini Nip. Per questo motivo durante questa edizione hanno partecipato diversi concorrenti Nip come Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Biagio D’Anelli. Inoltre nel corso di questa edizione è entrata in gioco anche Valeria Marini, alla sua terza edizione del reality show.