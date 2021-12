GF Vip 6, che gaffe di Soleil: la reazione di Valeria Marini è assurda

All’interno della casa più spiata d’Italia Soleil Sorge si è resa protagonista di un episodio che ha fatto divertire tutti: coinquilini e pubblico da casa.

Mancano solo meno di ventiquattr’ore alla seconda puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che accrescere a dismisura con il passare dei minuti. Il programma condotto da Alfonso Signorini – al cui fianco per questa sesta edizione dello show ha voluto al suo fianco, al posto di Antonella Elia e Pupo, due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – sta davvero ottenendo un successo straordinario e senza precedenti in questa sesta edizione. Il tutto frutto di un’accurata selezione dei personaggi inseriti nel contesto.

Nonostante gli addii dolorosi di alcuni vip e l’arrivo di nuovi concorrenti, gli equilibri nella casa più spiata d’Italia continua a rimanere tali, ma un episodio avvenuto nelle ultime ore potrebbe creare qualche piccolo dissapore tra Soleil e Valeria Marini.

GF Vip 6, gaffe pazzesca di Soleil: risate a scroscio nella casa

Valeria Marini l’anno scorso ha lanciato il singolo Boom, che è diventato in pochissimo tempo un vero tormentone. La showgirl parlando della sua canzone con Soleil Sorge ha evidenziato di come il suo brano sia diventato in breve virale. È stato allora che l’ex protagonista di Uomini e Donne ha commesso una piccola gaffe facendo notare che nessuno conosceva il suo singolo. La reazione dell’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori è stata immediata: “Ma come? Boom, la mia canzone”. Così la Sorge tra le risate ha affermato: “Ah, è la tua?”.