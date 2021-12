Francesca Cipriani, il matrimonio con Alessandro Rossi: dove e quando si farà

La proposta di Alessandro Rossi è arrivata durante il GF Vip 6 e Francesca Cipriani è pronta a convolare al nozze col suo amore

Francesca Cipriani è fuori dalla casa del GF Vip 6 e si sta godendo il suo caro Alessandro con cui, all’interno della sua avventura al reality show ha regalato tanto spettacolo. Rossi ha promesso alla Cipriani che, una volta fuori da Cinecittà, l’avrebbe sposata ed è giusto, quindi, che comincino i preparativi per il matrimonio da sogno.

A che punto sono i preparativi? Francesca Cipriani l’ha spiegato a CasaChi: “Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po’ tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nell’anno nuovo, nel 2022, di sicuro la data è quella”.

L’ormai ex gieffina ha già scelto anche il menù, con determinazione e senza alcun dubbio: “Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%”.

Francesca Cipriani, la vita fuori dalla Casa del GF Vip

Intanto che i preparativi del matrimonio proseguono, la Cipriani si è trovata di fronte alla realtà dopo aver vissuto qualche mese in una bolla: “Sono un po’ giù di tono in questi giorni, perché sono un po’ spaventata anche dal Covid. Speriamo in un anno migliore”.

Il ritorno alla realtà non è stato così dolce come sperato, per Francesca, che adesso è proiettata verso il 2022.