Fiorello in coppia con Amadeus a Sanremo 2022? Arriva un incredibile indizio

Clamorosa indiscrezione per Sanremo 2022. Infatti Fiorello potrebbe fare da spalla ad Amdeus per la terza volta consecutiva: l’indizio.

Il vero mistero di Sanremo 2022 è la presenza di Fiorello al fianco di Amadeus. Infatti lo showman catanese sta tenendo sulle spine tutti, compreso il l’amico e collega ravennate. Sulla sua presenza regna il silenzio, con il comico che si sta divertendo a creare hype sulla sua terza volta sul palco del Teatro Ariston. Il 72esimo Festival della Musica Italiana partirà tra pochissimo e farà compagnia agli italiani dal 1° al 5 febbraio.

Nelle ultime ore Amadeus ha anche rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il presentatore del Festival ha voluto lasciare i punti interrogativi del caso, affermando: “Con Fiorello c’è un rapporto speciale, noi non parliamo mai di Sanremo. Le sue presenze sono sempre state decise all’ultimo minuto. Quando mancheranno pochi giorni al Festival ci confronteremo. E deciderà lui se e quando venire all’Ariston“. Inoltre al di fuori di Sanremo per il comico siciliano c’è tutta un’altra vita, con il suo spettacolo teatrale che sta facendo il sold-out in tutta Italia.

Sanremo 2022, la presenza di Fiorello resta un mistero: gli impegni dello showman

Fiorello non ha ancora rivelato se sarà presente al Festival di Sanremo 2022. Infatti lo showman al momento è impegnato con il suo spettacolo teatrale. Guardando il suo calendario degli impegni, il comico sarà impegnato il 20, 21 e 22 gennaio a Fermo, mentre invece giovedì 27 e venerdì 28 gennaio si esibirà al Palariviera di San Benedetto del Tronto, a quattro giorni dalla partenza del Festival della Musica Italiana. Inoltre ad oggi la settimana sanremese è libera da impegni per lo showman.

In molti hanno visto in questa settimana libera un indizio per quanto riguarda la partecipazione al Festival di Sanremo. La ripresa è fissata per l’8 febbraio a Brescia. Un’altra pista porta alla presenza di Fiorello solamente in una data della kermesse musicale. Una mossa già mostrata nei Festival condotti da Baglioni, Baudo e Carrà. Un anno fa, inoltre, Fiorello lanciò anche una maledizione su questa edizione di Sanremo che verrà. Infatti il comico affermò: “Vi auguro una platea piena di gente. Un festival pieno di gente, ma deve andare malissimo“. Regna quindi il mistero intorno alla sua presenza al Festival, vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime settimane.