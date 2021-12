Ex protagonista di Uomini e Donne all’Isola dei Famosi? L’annuncio

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli, spiazza tutti: pronto a tornare in tv. Scopriamo tutti i dettagli

Dopo Uomini e Donne l’ex corteggiatore di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli, non vuole abbandonare la scena. Il 26enne, infatti, sogna adesso di approdare all’Isola dei Famosi 2022. Ospite a ‘Trends&Celebrities’ su Rtl 102.5, Vivarelli ha raccontato di essersi preso una piccola pausa per raggiungere un traguardo molto importante: la patente da Primo Ufficiale della Marina.

Ora però l’ex corteggiatore è pronto a tornare sul piccolo schermo, magari con un reality. A tal proposito il 26enne ha dichiarato: “L’Isola dei Famosi sarebbe il reality giusto. Penso di essere abbastanza adatto”, ha chiosato Nicola sottolineando che lo spirito d’adattamento non gli manca.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli, si candida all’Isola dei Famosi: “Sarebbe il reality giusto”

Dopo Uomini e Donne Nicola Vivarelli si è preso un periodo di pausa dalla tv per raggiungere dei traguardi molto importanti. Adesso però l’ex corteggiatore si è detto pronto a tornare in Tv. Il 26enne era stato contattato dai produttori del GF Vip 6 ma per ovvi motivi è stato costretto a rifiutare l’offerta.

Ma se andare al Grande Fratello non è stato possibile, resta l’Isola dei Famosi. Vivarelli ha dichiarato che il reality condotto da Ilary Blasi potrebbe essere quello giusto, anche se: “Sono un grandissimo mangione, in quanto mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene”.