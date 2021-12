Delia Duran perde le staffe sul web: “Ne risponderà legalmente”. Cos’è successo – VIDEO

Delia Duran mette le cose in chiaro: “Rientra nella sfera della privacy personale. Ne risponderà legalmente”. Cos’è successo

Dopo gli ultimi rumors circa la sua ipotetica positività al Covid-19, Delia Duran è tornata su Instagram dove ha smentito categoricamente quanto stia in queste ore rimbalzando sul web. La modella si è detta anche pronta ad intervenire legalmente contro chi ha diffuso una notizia falsa nonché strettamente privata.

“Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale”, ha chiosato la moglie di Alex Belli nelle sue Insta Stories.

Delia Duran smentisce le voci sulla sua positività al Covid: “Ne risponderà legalmente”

Dopo la notizia infondata sulla sua positività al Covdi-19, Delia Duran perde le staffe su Instagram e minaccia di proseguire per vie legali: “Tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate, ne risponderà legalmente”.

La modella di origini venezuelane, pronta ad entrare come concorrente nella casa del GF Vip 6, nelle sue Insta Stories ha condiviso anche la foto del test rapido per avvalorare la sua versione dei fatti. Infine la Duran ha tranquillizzato tutti coloro che le hanno mostrato la propria vicinanza anche attraverso un semplice messaggio.