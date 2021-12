Cashback, è tempo di pagamenti per gli italiani: i clienti fanno festa. Ancora pochi giorni per fare il pieno, il programma continua

Il 31 dicembre 2021 segnerà la fine dell’anno che ha fatto sognare molti italiani e non solo per i grandissimi risultati raggiunti dallo sport e per un’economia che è in ripresa. I primi sei mesi dell’anno infatti sono stati anche caratterizzati dal Cashback di Stato e dal Supercashback, una doppia raccolta che è stata frequentatissima e ha promosso anche un nuovo modo di fare acquisti.

Ora che è tutto finito e gli ultimi rimborsi, quelli da 1500 euro, sono arrivati sui conti degli italiani partecipanti, resta la sensazione di una grande occasione in parte sprecata. Ma quell’esempio è stato seguito da molte altre iniziative, alcune delle quali sono in piedi ancora adesso.

Come quella offerta da PostePay, in particolare per chi fa spese con la carta Evolution, dotata di codice Iban. Il programma varato da Poste Italiane infatti prevede un rimborso diretto pari ad 1 euro per ogni spesa uguale o superiore alla cifra di 10 euro. E il Cashback complessivo giornaliero può arrivare fino ad un massimo di 10 euro. Se li moltiplicate almeno per 25 giorni al mese, capote bene che si tratta comunque di un programma conveniente.

Cashback, è tempo di pagamenti per gli italiani: come funziona il programma

Partecipare è molto semplice: dopo aver scaricato l’applicazione, i clienti dovranno semplicemente utilizzare il codice QR relativo all’acquisto. Il programma dei rimborsi sarà valido solo per gli acquisti e non per altri tipi di pagamenti. E per attivarlo, il cliente dovrà andare nella sezione ‘Piano Italia Cashless-Cashback’, presente nell’app di PostePay. Dopo aver inserito inserito l’Iban del conto BancoPosta (o quello della carta Evolution), potrà scegliere su quale carta abilitare il rimborso.

Tutto bello, ma anche breve. Per ora infatti il programma di rimborso ha una scadenza fissata nel prossimo 31 dicembre. Ma negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le voci di un ripensamento da parte di Poste Italiane che potrebbe allungare la proposta anche ai primi mesi del 2022.