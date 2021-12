Caos tamponi, Figliuolo: “Gli italiani fanno file per Black Friday, possono anche in farmacia”

Hanno generato non poche polemiche le parole del generale Francesco Paolo Figliuolo sulle file di persone che, in questi giorni, stanno intasando i centri delle Asl e le farmacie alla ricerca di un tampone: "Bisogna avere molta pazienza, i cittadini fanno le file al Black Friday per prendere un capo griffato e poi...". Il generale era in visita all'hub vaccinale di Torino, tutto dedicato ai bambini.