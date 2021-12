Napoli, artista di strada contro i vigili: “Se mi fermi stasera mio figlio non mangia”

Un video che riassume tutte le difficoltà che i musicisti e gli artisti del settore live stanno vivendo in questo periodo storico. Napoli, Via Toledo, pomeriggio di fine dicembre: due agenti della polizia municipale fermano l'esibizione di un artista di strada visto l'assembramento di decine di persone che seguono la performance. La reazione del musicista è veemente: "Io ho un bambino di 6 anni, che se tu mi fermi questa sera non mangia". Il pubblico applaude mentre i due agenti vanno via.