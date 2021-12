Amici, celebre volto scatena il caos: “Non mi vaccino, voglio fare esperienza”

L’ex concorrete di Amici, ormai celebre volto della TV italiana ha scatenato il caos e ricevuto diverse critiche sul web

Diana Del Bufalo, celebre volto del mondo dello spettacolo ed ex concorrente di Amici è finita al centro di una polemica che riguarda le sue ‘dichiarazioni no-vax’. Stando a quanto raccontato da Domenico Marocchi, giornalista Rai, l’attrice avrebbe parlato del vaccino durante una diretta su Instagram:

Diana Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”.

Dove, in terapia intensiva?

Pessima.

(come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?)

