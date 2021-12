Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice sta male: “È Covid?”. La sua risposta

I contagi Covid sono in risalita e la preoccupazione dei fan per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aumenta spropositatamente

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto sembravano essere la coppia perfetta, ma durata meno del previsto e lasciata appena finito il programma. Tuttavia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, per un piccolo periodo è sparita dai radar, ma quando è riapparsa è sembrata sempre molto giù di morale.

Nonostante ciò, la Baratto ha sempre portato contenuti positivi ai suoi follower, fin quando ha confessato di non essere stata molto bene negli ultimi tempi.

Uomini e Donne, Noemi Baratto ha il Covid?

Su Instagram un utente gli ha chiesto: “Ma che fine hai fatto? Sei sparita. Hai il Covid?” e la risposta di Noemi non è stata molto chiara. L’ex di Matteo Fioravanti, infatti, ha scritto: “Ciao raga, non ho preso molto il cellulare, non sono stata molto bene, mi trovo anch’io nella stessa situazione di tantissime persone”, ma a quale ‘situazione’ faceva riferimento? La sua risposta un po’ misteriosa ha fatto sorgere il dubbio ai tanti follower dell’ex corteggiatrice che non è stata esplicita.

Per concludere, Noemi ha scritto: “Spero di rimettermi presto e spero lo stesso per tutti voi”. Stando alla sua risposta, l’ex corteggiatrice potrebbe avere anche una semplice influenza che le sta arrecando qualche fastidio e da cui spera di guarire il prima possibile per continuare a godersi i giorni in santa pace.