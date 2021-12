Tina Cipollari innamorata di un concorrente del GF Vip 6? Arriva la risposta. Dopo la bomba sganciata in diretta tv ora il pubblico sa

Tutti a commentare il triangolo amoroso di Alex Beli con Soleil Sorgè, la storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, i tentativi di Miriana Trevisan. Ma in realtà il vero grande sciupafemmine nella casa del GF Vip 6 è uno solo, Giucas Casella. E da un mese c’è una domanda sospesa nel vuoto che attende una riposta: ma veramente ha avuto un flirt con Tina Cipollari?

La bomba era stata sganciata dallo stesso Giucas durante una diretta, quando a trovarlo era passata la contessa Patrizia De Blanck. Parlando del periodo nel quale si frequentavano, anche se nessuno ha capito fino a che punto fossero arrivati, Casella era andato anche oltre, con una dichiarazione che aveva sorpreso tutti.

In pratica, confermando che c’era del tenero con la contessa, aveva anche svelato la sua gelosia per un’altra donna. “Nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti”. E dietro a precisa domanda di Alfonso Signorini, aveva continuato a dire che la diretta interessata sapeva bene tutto.

Tina Cipollari innamorata di un concorrente del GF Vip 6, la sua risposta è un programma

Adesso però è arrivata anche la risposta di Tina che ha concesso una lunga intervista al settimanale ‘Vero’. “Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”, ha spiegato. Parole che in realtà non chiariscono ma nemmeno smentiscono.

Se anche è successo, in ogni caso stiamo parlando di una storia passata. Dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli è arrivato il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, con il quale doveva prendere un impegno per la vita e invece è finita pure con lui. Oggi però c’è Alfredo, uomo che nulla c’entra con il mondo dello spettacolo, conosciuto la scorsa estate grazie ad amici comuni.

A ‘Vero’, Tina ha confermato ma senza andare oltre, per rispetto dei tre figli che potrebbero trovarsi scombussolati di fronte a tanti cambi. Certo, poteva capitare pure Giucas Casella…