Il bambino della foto oggi è uno dei più chiacchierati e desiderati d’Italia, nonché un tifoso sfegatato dell’Inter.

Nato a Catania il 29 marzo 1974 da una famiglia di giornalisti (suo padre e suo nonno), il bambino nella foto sin da tenera età è attratto dal mondo dello spettacolo. Nel 1998 un incontro gli cambiò la vita, quello con il manager Lele Mora, con il quale iniziò a collaborare all’interno del mondo dello spettacolo.

Nel 2001 a Milano fondò la Corona’s, un’agenzia fotografica dichiarata poi fallita alla fine del 2008. Attraverso questa attività imprenditoriale venne soprannominato da tutti come il “Re dei Paparazzi”, nonostante lui abbia più volte ribadito di non aver mai scattato una foto.

Nello stesso anno, nel 2001, ha sposato la modella italo-croata Nina Morić, dalla cui unione è nato nel 2002 Carlos Maria. Nel 2007 però, a causa di problemi strettamente provati, la Morić ha chiesto la separazione da Corona annunciando nel 2014 il divorzio.

Tifoso interista e uno dei più chiacchierati e desiderati d’Italia: lo riconosci?

Dopo la Moric è d’obbligo ricordare altre relazioni come quella del 2009 con Belen Rodriguez, finita nel 2012 e quella con Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella, dal 2015 al 2018. Non solo per le foto e le storie d’amore. Il bambino nella foto è noto anche per le sue attività come personaggio televisivo, attore e cantante. Nel 2000 lavorò a Inter Channel, conducendo per 3 mesi il telegiornale.

Nel 2009 fu tra i partecipanti al reality show di Canale 5 La fattoria mentre nel 2010 prese parte alle riprese nel ruolo di protagonista del remake (mai uscito nelle sale) del film Scarface con Al Pacino. Nella stagione 2 di Squadra antimafia – Palermo oggi venne scelto per interpretare il ruolo di Ivo Principe detto il Catanese, ex pugile e riscossore del pizzo assoldato da Rosy Abate come killer. Comparve anche nella successiva stagione 3 per poi essere ucciso in una delle puntate. Come avrete sicuramente capito stiamo parlando di Fabrizio Corona.