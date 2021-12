Sanremo 2022, Amadeus gioca il jolly: al Festival un’attrice bellissima. A poco più di un mese dal via, spunta un’ipotesi molto affascinante

Il toto nomi sui cantanti in gara a Sanremo 2022 ormai ha esaurito da tempo la sua forza perché gli annunci ufficiali di Amadeus hanno sciolto ogni dubbio sui 25 concorrenti. Ma in compenso resta aperto quello su quelli che si alterneranno al fianco del conduttore nelle cinque serate del Festival al via dal 1° febbraio.

Il palco dell’Ariston fa gola a molti, soprattutto a chi può utilizzarlo come trampolino di lancio per altro. E così ad un elenco già lungo di possibili partner per Amadeus va ad aggiungersi adesso un altro nome caldissimo. Secondo il settimanale ‘Vero TV’ infatti ci sarebbero trattative in corso per portare il Riviera anche Francesca Chillemi.

La 36enne attrice siciliana lanciata da Miss Italia in primavera arriverà in prima serata con l’attesissima fiction Viola come il mare, nella quale recita al fianco di Can Yaman. E l’attore turco potrebbe essere uno dei partner di Amadeus, affiancato magari anche solo per una sera dalla sua partner sul set. Al momento solo un’ipotesi, ma è bastata per scatenare i fan.

Sanremo 2022, Amadeus gioca il jolly ma non ha ancora risposto sulla presenza di Amadeus

Il mistero più grande sul prossimo Festival di Sanremo è però legato alla presenza o meno di Fiorello sul palco dell’Ariston. Sarà presente per tutte le serate, oppure come mattatore di una puntata, o ancora per questa volta lascerà da solo l’amico di una vita, per dedicarsi ad altri impegni?

Una risposta chiara non è mai arrivata e anche Amadeus fino ad oggi ha sempre sorvolato sull’argomento anche se lui conosce benissimo la risposta. Ma seconda TvBlog un indizio arriva dal prossimo tour teatrale di Fiorello, al via nel mese di gennaio. Il suo spettacolo giovedì 27 e venerdì 28 gennaio sarà al Palariviera di San Benedetto del Tronto, nelle Marche e poi l’8 di febbraio arriverà a Brescia.

Un buco in mezzo c’è, giusto nella settimana del Festival di Sanremo per la quale forse su è tenuto libero o forse semplicemente sa che la concorrenza è troppo forte. Ma l’ipotesi che possa arrivare solo per una sera all’Ariston al momento è quella più concreta.