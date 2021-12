Rosa Perotta, paura per le condizioni di suo figlio: “Non lo auguro a nessuno” – VIDEO

Spavento per Rosa Perrotta che è visibilmente provata per quanto sta accadendo al suo piccolo neonato Achille

Nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ha raccontato che le sta capitando qualcosa che le crea un’estrema preoccupazione. La moglie di Pietro Tartaglione ha raccontato ai suoi follower di Instagram di star vivendo una situazione che le dà forte spavento perché Achille, il loro piccolo neonato, non sta bene.

“Buongiorno a tutti, come state? Io abbastanza provata dal fatto che la fine di quest’anno non sia il massimo dal punto della salute per noi, non siamo fortunati da questo punto di vista”, ha iniziato Rosa su Instagram, “è successo quello che temevo succedesse e che speravo con tutta me stessa non succedesse. Ossia Achille ha un inizio di bronchiolite, che è una cosa molto fastidiosa in un neonato di un mese. È difficile da gestire e mette preoccupazione a livelli estremi”.

Rosa Perrotta racconta della preoccupazione per suo figlio Achille

Una forte preoccupazione per i due genitori, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che, nonostante tutto, cercano di vivere la cosa con la massima serenità e positività possibile: “Brutto, brutto, brutto non lo auguro a nessuno. Comunque stiamo affrontando questa cosa con estrema positività guardiamo il bicchiere mezzo vuoto perché sono dai miei e abbiamo aiuto sia fisico che psicologico. Mia mamma poi è una wonder woman perché ogni volta che crollo interviene lei e mi fa recuperare tutto”.

Achille, intanto, ha già iniziato le cure: “Abbiamo iniziato questa cura che è inevitabilmente con una minima percentuale di cortisone, porta sonnolenza al bambino ed è difficile farlo attaccare. Bisogna controllare che rimanga idratato. Dobbiamo controllare tutto perché questo è il problema della malattia che porta al ricovero”.