Ministero delle politiche agricole: minacciato Stefano Patuanelli

Attimi di paura al ministero delle Politiche agricole nella serata di martedì 28 dicembre. Alla sede di via XX settembre è stato recapitato un pacco al ministro Stefano Patuanelli, contenente polvere bianca e alcuni messaggi.

LEGGI ANCHE: Morto l’arcivescovo Desmond Tutu, simbolo della lotta contro l’apartheid

“Morti per morti o bucarsi o sospensione” e “tutti servono ma nessuno è indispensabile”, sono le parole contenute nella missiva. I carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco, sono al lavoro per trovare i responsabili. La lettera e la polvere sono state sequestrate e verranno inviate ai Ris di Roma per accertamenti biologici, chimici e dattiloscopia. Il plico era chiuso in una busta di cellophane.

La busta recapitata è senza mittente e annullo postale. Siccome conteneva polvere bianca, in un primo momento si era diffusa la notizia di un’esplosione nella sede del Ministero, che poi è stata smentita. I messaggi contenuti nella lettera potrebbero essere riconducibili alle posizioni no-Vax.

Il chiarimento del Ministero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il piano di Figliuolo contro la variante Omicron: “Terza dose per tutti e screening nelle scuole”

“È arrivata tuttavia una busta indirizzata al ministro Patuanelli contenente minacce mostra, con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no-Vax, e una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili del fuoco”, si legge in una nota diffusa dal MIPAAF.

Se la tesi fosse confermata, si tratterebbe dell’ennesimo atto di minaccia contro rappresentanti delle istituzioni, virologi e giornalisti da parte dei no-Vax. L’ultimo ha visto vittima il premier Mario Draghi, quando sul gruppo Telegram Basta dittatura – proteste, sono stati pubblicati i suoi dati sensibili, compreso l’indirizzo di casa.