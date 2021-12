Milly Carlucci, nuovo entusiasmante progetto: la Rai ha deciso

Milly Carlucci sta raccattando diverse soddisfazioni e, tra queste, c’è un nuovo entusiasmante progetto che la Rai ha deciso per lei

Reduce da un’entusiasmante stagione di Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci non ha alcuna intenzione di fermarsi e la Rai la premia giorno dopo giorno per la sua brillante carriera. L’amatissima attrice, infatti, è in attesa di scoprire se anche quest’anno riuscirà a riproporre Il Cantante Mascherato, format che è molto apprezzato, ma nel frattempo si dà da fare.

Questa sera, infatti, la conduttrice sarà in onda su Rai 5 con il docu-talent Il sogno del podio che seguirà l’avventura di 20 giovani direttori d’orchestra con il sogno vincere la competizione per lavorare per un anno, come assistente direttore, nella leggendaria London Symphony Orchestra.

Milly Carlucci, dove e quando vedere Il sogno del podio

“Vi racconteremo che cosa significhi avere un sogno e lottare per realizzarlo”.

Un docu-talent in onda per due giorni, a partire da questa sera alle 21:15 su Rai 5 e poi domani, giovedì 30 dicembre, sempre sullo stesso canale dalle 22:25, Milly Carlucci renderà speciale anche la competizione di 20 giovani direttori d’orchestra.

Un mix di giovani molto diversi tra loro, di diversi paesi, tante storie differenti da raccontare, ma ognuna valida per arrivare in finale che avrà luogo nella Hall di St Luke, sede operativa di London Symphony Orchestra.