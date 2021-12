Meteo, Capodanno con l’anticiclone africano: caldo inaspettato

Un nuovo anticiclone africano è pronto a colpire il meteo italiano. A Capodanno si avranno le stesse temperature di maggio: i dettagli.

Gli ultimi aggiornamenti meteo hanno confermato l’imminente ritorno dell’anticiclone africano, che ci farà vivere un Capodanno con temperature primaverili. Infatti il colpo di scena anomalo si verificherà per la notte di San Silvestro e Capodanno. Gli occhi sono quindi puntati sul gigante africano che occuperà una vasta area di alta pressione. In Italia quindi le temperature torneranno su valori primaverili e sembrerà di essere a maggio.

Da qualche parte invece sarà quasi l’opposto. Infatti in pianura, sulle regioni settentrionali, avremo la notte anche di giorno. Il tutto sarà dovuto dalla presenza di alcune foschie, nebbie e nubi basse che non permetteranno al sole di penetrare e scaldare. In questa zona così spettrale, quindi, le temperature rimarranno basse. Il caldo africano, intanto, dovrebbe insidiarsi anche ad alta quota. Si attendono valori massimi pronti ad arrivare intorno ai 20 gradi.

Meteo, improvviso anticiclone africano: caldo diffuso sulla penisola

L’anticiclone africano è pronto a caratterizzare il meteo dell’Italia fin da subito. Infatti il caldo si addentrerà su gran parte della penisola, con valori termici che torneranno ai livelli primaverili. Ma non sarà così per tutto il Paese, visto che in alcune zone le foschie e le nebbie renderanno il giorno identico alla notte. Andiamo quindi a vedere come si sta evolvendo la situazione meteorologica sui tre settori principali dell’Italia.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nebbie sin dal mattino che copriranno la visuale in Val Padana. La situazione su gran parte del settore risulterà parzialmente nuvolosa o a tratti nuvoloso per le velature estese altrove. Continueremo ad avere diverse piogge che cadranno sulle vette delle Alpi. Le temperature faranno registrare un primo e lieve rialzo, con valori massimi che oscilleranno dai 9 ai 14 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo molte nubi sin dal mattino. Infatti avremo cieli coperti specialmente nelle zone interne di Toscana, Umbria e Lazio. Sulla costa Adriatica avremo avremo una giornata maggiormente serena. Le temperature anche qui faranno registrare un lieve rialzo, con massime che andranno dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora piogge sparse su diverse zone del settore come nordest Sicilia, bassa Calabria e Puglia. Nubi sparse altrove con possibilità di ampi spazi soleggiati, specialmente sul canale Siculo. Anche qui avremo le temperature in netto rialzo, con massime che si stabilizzeranno dai 13 ai 18 gradi.