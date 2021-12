“Non vedo l’ora”: Giulia Salemi al settimo cielo per l’imminente arrivo in famiglia

Giulia Salemi è pronta al nuovo arrivo in famiglia, l’influencer non vede l’ora e lo mostra emozionata sui social

A casa di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi c’è un arrivo imminente. Per ora no, non si tratta di un figlio, ma di un cucciolo di cane che servirà come banco di prova alla coppia che, più volte, ha espresso il desiderio di diventare genitori, un giorno.

In un video in cui coccola un cucciolo di cane, Giulia Salemi ha commentato: “Aspettando il mio, non vedo l’ora”. Un altro patto di consolidamento del rapporto con il suo bel Pierpaolo con cui, ormai, va a gonfie vele.

Giulia Salemi e la felicità per il Natale

L’influencer ed ex gieffina è una di quelle persone che aspettano il Natale con tanta ansia, quell’ansia bella di quando c’è un clima di festa. Proprio nei giorni scorsi, infatti, la Salemi ha affermato: “Io voglio le luci natalizie tutto l’anno. Dai ma che vibe stupendo”. Fosse per lei, dunque, sarebbe bello avere il Natale tutto l’anno.

Intanto che la vita privata procede a gonfie vele, anche dal punto di vista della carriera, Giulia Salemi può dirsi soddisfatta: intanto che il GFVip Party va avanti, presto l’influencer sarà in TV con il programma di Nicola Savino, Back To School in cui sarà sottoposta all’esame di quinta elementare insieme a tanti altri del mondo dello spettacolo e non solo.