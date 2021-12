Doccia fredda per Matano e Bortone, niente trasmissione il 29 dicembre: il motivo

Doccia fredda per Alberto Matano e Serena Bortone. La loro trasmissione non andrà in onda durante il 29 dicembre: il motivo.

Nel corso di questo mercoledì 29 dicembre 2021 non andranno in onda le trasmissioni ‘UnoMattina‘, ‘Oggi è un altro giorno‘ e ‘La vita in diretta‘ su Rai 1. Infatti la rete principale del Servizio Pubblico ha dovuto effettuare dei cambiamenti per riempire i vuoti lasciati da Monica Giandotti, Serena Bortone e Alberto Matano. Inoltre le trasmissioni non andranno in onda per un motivo preciso.

Infatti è in programma lo sciopero dei giornalisti Rai. Una decisione che ha avuto ripercussioni sulla programmazione della rete. Lo sciopero è arrivato dopo che l’Usigrai ha dichiarato inaccettabili i tagli effettuati alla terza edizione della Tgr e al tg sportivo della notte, decisi dall’amministratore delegato Carlo Fuortes. Nonostante ciò la Rai non sembra essere disposta a tornare sui suoi passi, visti gli ascolti bassi della trasmissione in questione.

Rai, Matano e Bortone non andranno in onda: sciopero dei giornalisti del Servizio Pubblico

La risposta di Carlo Fuortes sulla cancellazione di alcuni edizioni di Tgr e tg sportivo non ha soddisfatto il Cdr di Raisport. Infatti con una nota quest ultimo ha dichiarato: “Non crediamo che sia nella logica del Servizio Pubblico valutare solo in termini di ascolti il Tg Sport della notte, primo e unico appuntamento a informare i cittadini sugli eventi sportivi della sera“.

Ma non solo, infatti nella nota il Cdr continua: “Infine, non risponde al vero che i telespettatori potranno vedere i servizi sulla serie B a 90° e DS: per una questione di diritti sportivi la serie B di calcio la possiamo trasmettere solo nei TG“. Quindi i giornalisti Rai chiedono il ripristino imminente dei servizi tagliati. Quindi al posto della trasmissione di Monica Giandotti andrà in onda ‘il meglio di Uno Mattina‘. Mentre invece ‘Aladdin‘ sostituirà la Bortone ed infine Alberto Matano lascerà spazio alla replica di ‘Tale e Quale Show – Il Torneo con Carlo Conti‘. Le altre trasmissioni andranno in onda regolarmente nonostante lo sciopero.