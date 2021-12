Disavventura per Michelle Hunziker in montagna: “Tragedia”. Il singolare episodio capitato alla nota conduttrice italo-svizzera

E’ stata protagonista in prima serata su Canale 5 la sera di Natale. Michelle Hunziker ha condotto con la consueta simpatia ‘All Together Now‘, nella versione dedicata interamente ai bambini. Dopo questa parentesi, la presentatrice di origine svizzera si sta ora godendo gli ultimi giorni di vacanza in montagna, ricaricando le pile in attesa della prossima stagione. Su Instagram ha dato conto delle sue ore felici in compagnia della famiglia e dell’amica Serena Autieri. Nel corso della serata, però, c’è stato un imprevisto che le ha rovinato la cena.

Per sbaglio le è stato versato del vino sul vestito, che si è macchiato irrimediabilmente.

“E’ stata una tragedia“, ha esclamato Michelle, non perdendo il suo consueto sorriso contagioso. Purtroppo come da lei ammesso: “Era bellissimo questo vestito”. Il dispiacere è stato quindi doppio, ma alla fine se n’è fatta una ragione.

LEGGI ANCHE >>> Mara Venier, arriva l’annuncio ufficiale: italiani pazzi di gioia

LEGGI ANCHE >>> Manuel Bortuzzo, nuovo terremoto con Lulù: l’annuncio gela il pubblico

Disavventura per Michelle Hunziker in montagna: “Tragedia”. Cos’è successo

La Hunziker tra l’altro non è nuova ad un utilizzo dei social anche per temi più importanti. Recentemente, attraverso uno sfogo su Instagram, si è lasciata andare ad un racconto piuttosto sentito.

La conduttrice ha detto: “Adoro la luce che sprigiona una singola candela nel buio e rifletto sul fatto che per bruciare, quel fuoco ha bisogno della sua cera, la quale viene inesorabilmente consumata fino alla fine, fino al suo completo spegnimento. Un po’ come la vita!”. I fan hanno particolarmente gradito e l’hanno inondata con numerosi messaggi di affetto. Il suo momento d’oro prosegue tra gli impegni professionali su Mediaset (Striscia la Notizia) e il dolce rapporto con la figlia Aurora Ramazzotti. Sui social i riferimenti a lei sono sempre apprezzatissimi.