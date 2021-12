Calciomercato Juventus, Allegri accoglie un colpo dalla Serie A: firma vicina. I bianconeri hanno messo le mani su una delle rivelazioni del nostro campionato

Il girone di andata si è concluso per la Juventus con la vittoria contro il Cagliari (2-0 all’Allianz Stadium). Massimiliano Allegri ha tagliato il traguardo del giro di boa con 34 punti, a 4 lunghezze dalla quarta posizione occupata dall’Atalanta e a 5 dal Napoli. Sicuramente non è stato un cammino soddisfacente, viste le premesse e vista la rosa a disposizione. Entrare nella zona Champions League è il minimo sindacale per un club che deve fare i conti con un rosso di bilancio davvero ingente. Proprio per questo non si potranno fare degli acquisti troppo onerosi in questa finestra di mercato, cercando magari delle occasioni per completare un paio di reparti. Lo sguardo di Federico Cherubini è rivolto già al futuro, con due obiettivi chiari in vista di giugno. Del Sassuolo piacciono sia Scamacca che Frattesi.

Calciomercato Juventus, Allegri accoglie un colpo dalla Serie A: Frattesi sempre più vicino

Oltre al centravanti ex Genoa, la Juventus si è inserita prepotentemente anche sul centrocampista scuola Roma. Davide Frattesi si sta mettendo in mostra in questa Serie A come uno delle migliori mezzali di inserimento. Ha giocato tutte e 19 le gare del girone di andata mettendo a segno 4 gol. Dotato di un ottimo fisico (1.86) ha nella duttilità e nell’intelligenza tattica le sua armi migliori. Il Sassuolo lo valuta già 20 milioni e intende tenerselo fino al termine della stagione. A lui sono interessate anche Inter e Roma, ma i bianconeri sembrano aver sbaragliato la concorrenza nelle ultime ore. L’accordo con il ragazzo non è un problema, mentre i canali privilegiati con il direttore Carnevali possono far arrivare alla fumata bianca a breve. Probabilmente verrà utilizzata una formula simile a quella vista per Locatelli, con un pagamento dilazionato negli anni. Frattesi, classe ’99, andrebbe a costituire assieme all’ex Milan l’ossatura della squadra del futuro, come sempre incentrata sui migliori italiani in circolazione.