Anticipazioni Una Vita, colpo di scena Marcos: spunta un agghiacciante segreto

Quello che sembrava essere un tranquillissimo personaggio, in realtà, nasconde un terribile segreto: tutte le anticipazioni di Una Vita

Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere che nei prossimi episodi i telespettatori resteranno stupiti nello scoprire chi è veramente Marcos.

LEGGI ANCHE > > > Ex vincitore di Sanremo condurrà un programma Rai in prima serata: che bomba

NON PERDERTI > > > Ida Platano è una furia, durissimo sfogo nella notte: “Avete rotto” – VIDEO

Approdato ad Acacias insieme a sua figlia Anabel, Marcos è diventato presto il marito di Felicia che, ad un certo punto della trama è morta. L’ossessione del Bagicalupe nello scoprire cos’è realmente successo a sua moglie fa risalire gli scheletri dall’armadio ed emergere un oscuro segreto.

LEGGI ANCHE > > > Barbara D’Urso, nuova retrocessione: quali sono i progetti per il 2022

Anticipazioni Una Vita, l’oscuro segreto di Marcos

Da quando sono approdati in città, tra i Bagicalupe ed i Quesada non è mai corso buon sangue. Ma cos’è successo in Messico? Tra Aurelio e Anabel c’è stata una storia d’amore che Marcos non ha preso bene, a causa della loro differenza d’età. Tuttavia, i due sono arrivati fino all’altare salvo un ripensamento da parte della figlia di Marcos all’ultimo minuto lasciando Aurelio solo in quello che sarebbe dovuto essere il loro giorno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Oggi è una conduttrice di successo ed è amata da tutti: la riconoscete?

Questo non è l’unico passato che hanno in comune i Quesada ed i Bagicalupe perché Aurelio ha un motivo ben preciso per cui vuole vendicarsi di Marcos: quest’ultimo, in Messico, ha abusato di Natalia. Anche Aurelio non è uno stinco di Santo e i telespettatori lo scopriranno quando deciderà di allearsi con Genoveva.