Alfonso Signorini ha scelto una nuova opinionista: al posto della Bruganelli proprio lei!

Dopo l’improvviso addio a Sonia Bruganelli, Alfonso Signorini ha dovuto sostituire l’opinionista con un’altra personalità: scopriamo chi è.

Come da contratto da lunedì 3 gennaio non ci sarà più Sonia Bruganelli al GF Vip 6. La moglie di Paolo Bonolis lascerà il reality, dopo aver ben figurato nonostante qualche scaramuccia con Adriana Volpe. Inoltre l’opinionista avrebbe avuto anche un infuocato dibattito con Alfonso Signorini al di fuori della diretta. Dopo il litigio, il presentatore ha scelto di fare un vero e proprio smacco a Bonolis, sostituendo la Bruganelli con una sua ex.

Stiamo parlando di Laura Freddi, una scelta che sa di vendetta. A riportare la notizia ci ha pensato il portale TvBlog, che avrebbe rivelato come la scelta sarebbe stata confermata nel pomeriggio di martedì 29 dicembre. Un colpo da istrione di Signorni, che ha scelto Freddi a partire dal 3 gennaio. Inoltre dal prossimo anno vedremo anche l’ingresso in casa di Kabir Bedi e di Delia Duran. Proprio la moglie o fidanzata di Alex Belli è pronta a fare scintille con Soleil Sorge.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Una Vita, colpo di scena Marcos: spunta un agghiacciante segreto

Alfonso Signorini sceglie Laura Freddi: vendetta contro la Bruganelli

La scelta di Laura Freddi per sostituire Sonia Bruganelli è una vera e propria vendetta da parte di Alfonso Signorini. Infatti la Freddi è l’ex di Paolo Bonolis, attuale marito della Bruganelli. I due hanno vissuto una storia d’amore che è durata dal 1990 al 1995. L’incontro avvenne durante la produzione di ‘Non è la Rai‘, ma la relazione non ha avuto alcun lieto fine. Infatti la Freddi ha rivelato in una recente intervista: “Diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Valeria Marini sconvolge tutti: richiesta senza precedenti al GF Vip 6

La 49enne ha parlato della relazione con Bonolis anche al settimanale Novella2000. Nel corso di quell’intervista Laura ha usato toni leggeri affermando: “Quando ho rivisto Paolo ad Avanti un altro gli ho chiesto: “Perché le persone dopo trent’anni ancora ci chiedono perché ci siamo lasciati?”. Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata“. I due nel tempo sono riusciti a zittire ogni diceria, chiarendo tutti i dissidi che c’erano stati in passato.