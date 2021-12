Valeria Marini sconvolge tutti: richiesta senza precedenti al GF Vip 6

Valeria Marini poco alla volta conquista la scena al GF Vip 6: la richiesta odierna ha lasciato interdetto il pubblico del reality

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. I concorrenti di questa sesta edizione del reality più seguito di Mediaset stavano compilando la lista della spesa quando Valeria Marini ha deciso di sorprendere tutti sia dentro che fuori dalla casa. La showgirl, interpellata da Soleil Sorge che le ha chiesto se avesse qualche acquisto da proporre, ha esclamato: “Un vibratore!”.

Ebbene, nella storia del GF Vip questa è la prima volta che un concorrente lascia tutti interdetti con una richiesta simile. Ma d’altronde solo la simpaticissima romana, che poco alla volta si starebbe prendendo la scena, poteva stupire il pubblico di Mediaset.

Valeria Marini conquista tutti sia dentro che fuori dalla casa del GF Vip 6

A causa della scarsa igiene della casa, gli autori del GF Vip 6 hanno deciso di penalizzare i concorrenti riducendo il budget settimanale da 380euro a 266euro. La notizia è stata accolta con grande nervosismo soprattutto da Manila Nazzaro che esortato i suoi compagni di avventura ad essere più collaborativi nelle faccende domestiche.

Intanto con i budget ridotto, i ‘vipponi’ hanno dovuto valutare bene cosa acquistare e cosa evitare. A dire la propria, come dicevamo, è stata la Marini. La showgirl stellare ha chiesto di aggiungere nella lista un vibratore lasciando tutti di stucco. La 54enne da quando, in coppia con Giacomo Urtis, è entrata nella casa più spiata d’Italia, ha poco alla volta conquistato concorrenti e telespettatori. Difatti, la sua simpatia è il buonumore sono un toccasana per tutti.