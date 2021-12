Sanremo 2022, salta tutto: delusione per gli appassionati. L’indiscrezione

Una brutta notizia per gli appassionati che sono rimasti delusi dallo slittamento della programmazione di uno speciale per Sanremo 2022

Nelle scorse settimane era stato dato per certo uno speciale di avvicinamento dedicato alla settimana di Sanremo 2022, alla cui conduzione ci sarebbero dovuti essere Il Volo. Tuttavia, il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela ha parlato di uno slittamento del programma in palinsesto.

Stando a quanto riportato, infatti, sembrerebbe che il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, è costretto a rimandare la serata dedicata all’attesissima kermesse musicale prevista per il 28 gennaio.

Sanremo 2022, lo speciale slitta: quando e dove lo farà?

Lo speciale dedicato al Festival di Sanremo sembrava essere molto interessante e, come riportava TvBlog, prima della notizia dello slittamento, avrebbe dovuto ospitare personaggi del calibro di Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Carlo Conti e Pippo Baudo che hanno dedicato vita ed anima alla conduzione dell’evento televisivo più importante d’Italia.

Tuttavia, l’idea è ampiamente naufragata: Se il Festival lo raccontiamo noi, questo il titolo del programma che sarebbe dovuto andare in onda, è slittato a data da destinarsi. Se la matematica non è un’opinione, il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble potrebbe vedersi sfuggire di mano il sogno di essere alla conduzione dello speciale dedicato alla kermesse cui loro stessi, in passato, hanno preso parte. L’inizio del Festival di Sanremo, quest’anno, è previsto per il 1 febbraio: ci sarà spazio per Il Volo?