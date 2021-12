Sanremo 2022, nuova stoccata ad Amadeus: “Ci sono artisti che lo meriterebbero”

Arriva una nuova stoccata ad Amadeus e al Festival di Sanremo 2022: artista bocciato per l’ennesima volta: “Non capisco la dinamica”

Arriva una nuova stoccata ad Amadeus e al Festival di Sanremo 2022. Raggiunto dal settimanale Nuovo, a parlare è stato Pago. Il cantante sardo si era candidato per partecipare all’attesissima kermesse canora ma, per l’ennesima volta, il direttore artistico ha bocciato il suo brano.

Deluso, l’ex marito dell’attuale gieffina Miriana Trevisan, ha chiosato: “Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare“. A questo punto Pago ha sottolineato che non capisce come funzionano le cose per quanto concerne la scelta degli artisti.

Pago bocciato al Festival di Sanremo 2022: la stoccata ad Amadeus

L’ex marito di Miriana Trevisan avrebbe voluto partecipare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo ma, Amadeus ha deciso di bocciare per l’ennesima volta il suo brano. A questo punto, raggiunto dal settimanale Nuovo, Pago non si è nascosto dietro un dito.

Pacifico Settembre ha dichiarato: “Non sono un presuntuoso che vuole entrare per forza al Festival ma ci sono tanti artisti che ci provano e che lo meriterebbero. Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono, anche se non ne sono tanto sicuro”. Intanto il cantante sardo ha fatto sapere che il brano bocciato da Amadeus presto uscirà e spera che il suo pubblico possa apprezzarlo.